Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 18 мая

В Братиславе Россия встретится с Латвией, также проведут игры Италия и Норвегия, Швеция и Швейцария. Фото REUTERS

В субботу, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею -2019 в девятый день группового турнира будут сыграны по три матча в группах A и B.

В Братиславе Россия встретится с Латвией, также проведут игры Италия и Норвегия, Швеция и Швейцария. В Кошице состоятся матчи Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 18 мая, суббота (время – московское)

Группа A (Кошице)

13.15 Дания – США – онлайн-трансляция

17.15 Канада – Германия – онлайн-трансляция

21.15 Великобритания – Словакия – онлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

13.15 Латвия – Россия – онлайн-трансляция

17.15 Италия – Норвегия – онлайн-трансляция

21.15 Швеция – Швейцария – онлайн-трансляция

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