Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 18 мая

В Братиславе Россия встретится с Латвией, также проведут игры Италия и Норвегия, Швеция и Швейцария. В Кошице состоятся матчи Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 18 мая, суббота (время – московское)
13.15 Дания – США – онлайн-трансляция
17.15 Канада – Германия – онлайн-трансляция
21.15 Великобритания – Словакия – онлайн-трансляция
13.15 Латвия – Россия – онлайн-трансляция
17.15 Италия – Норвегия – онлайн-трансляция
21.15 Швеция – Швейцария – онлайн-трансляция
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