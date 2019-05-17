Чемпионат мира

23:30 17 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 18 мая

В Братиславе Россия встретится с Латвией, также проведут игры Италия и Норвегия, Швеция и Швейцария. Фото REUTERS
В Братиславе Россия встретится с Латвией, также проведут игры Италия и Норвегия, Швеция и Швейцария. Фото REUTERS
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В субботу, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в девятый день группового турнира будут сыграны по три матча в группах A и B.

В Братиславе Россия встретится с Латвией, также проведут игры Италия и Норвегия, Швеция и Швейцария. В Кошице состоятся матчи Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 18 мая, суббота (время – московское)

Группа A (Кошице)

13.15 ДанияСШАонлайн-трансляция

17.15 КанадаГерманияонлайн-трансляция

21.15 ВеликобританияСловакияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

13.15 ЛатвияРоссияонлайн-трансляция

17.15 ИталияНорвегияонлайн-трансляция

21.15 ШвецияШвейцарияонлайн-трансляция

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