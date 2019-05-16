Чемпионат мира

00:05 | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 16 мая

В Братиславе – в группе сборной России – Швеция и Австрия, Чехия и Латвия. Фото REUTERS
В Братиславе – в группе сборной России – Швеция и Австрия, Чехия и Латвия. Фото REUTERS
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В четверг, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в седьмой день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. В Кошице встречаются Канада и Франция, Финляндия и Дания, в Братиславе – в восьмерке сборной России – Швеция и Австрия, Чехия и Латвия.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 16 мая, четверг (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 КанадаФранцияонлайн-трансляция

21.15 ФинляндияДанияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 ШвецияАвстрияонлайн-трансляция

21.15 ЧехияЛатвияонлайн-трансляция

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