Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 16 мая

В четверг, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в седьмой день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. В Кошице встречаются Канада и Франция, Финляндия и Дания, в Братиславе – в восьмерке сборной России – Швеция и Австрия, Чехия и Латвия.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 16 мая, четверг (время – московское)
17.15 Канада – Франция – онлайн-трансляция
21.15 Финляндия – Дания – онлайн-трансляция
17.15 Швеция – Австрия – онлайн-трансляция
21.15 Чехия – Латвия – онлайн-трансляция
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