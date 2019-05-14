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Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 15 мая

В шестой день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. Фото REUTERS
В шестой день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. Фото REUTERS
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В среду, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в шестой день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. В Братиславе сборная России встречается с Италией, а Швейцария – с Норвегией. В Кошице – США и Великобритания, Германия и Словакия.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 15 мая, среда (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 СШАВеликобританияонлайн-трансляция

21.15 ГерманияСловакияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 ШвейцарияНорвегияонлайн-трансляция

21.15 РоссияИталияонлайн-трансляция

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