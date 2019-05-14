Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 14 мая

Во вторник, 14 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в пятый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. В Кошице встречаются Великобритания и Дания, Германия и Франция, в Братиславе – соперники по группе сборной России – Италия и Латвия, Швейцария и Австрия.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 14 мая, вторник (время – московское)
17.15 Великобритания – Дания – онлайн-трансляция
21.15 Германия – Франция – онлайн-трансляция
17.15 Италия – Латвия – онлайн-трансляция
21.15 Швейцария – Австрия – онлайн-трансляция
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