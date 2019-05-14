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Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 14 мая

В пятый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. Фото REUTERS
В пятый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. Фото REUTERS
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Во вторник, 14 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в пятый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. В Кошице встречаются Великобритания и Дания, Германия и Франция, в Братиславе – соперники по группе сборной России – Италия и Латвия, Швейцария и Австрия.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 14 мая, вторник (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 ВеликобританияДанияонлайн-трансляция

21.15 ГерманияФранцияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 ИталияЛатвияонлайн-трансляция

21.15 ШвейцарияАвстрияонлайн-трансляция

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