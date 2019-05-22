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Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты четвертьфиналов

Сборная России: время плей-офф. Фото REUTERS Чемпионат мира-2019: плей-офф. Фото "СЭ"
Сборная России: время плей-офф. Фото REUTERS
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В четверг, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 – четыре игры первого раунда плей-офф.

В Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" в первом заходе (начало матча – 17.15 по московскому времени) сыграют сборные России и США, во втором (21.15) – Чехии и Германии. В Кошице на стадионе "Стил Арена" первыми встретятся команды Канады и Швейцарии, а следом – Финляндии и Швеции.

Чемпионат мира по хоккею-2019. 1/4 финала. 23 мая, четверг (время – московское)

Братислава

17.15 РоссияСШАонлайн-трансляция

21.15 ФинляндияШвецияонлайн-трансляция

Кошице

17.15 КанадаШвейцарияонлайн-трансляция

21.15 ЧехияГерманияонлайн-трансляция

В матчах на вылет Россия и Канада могут сыграть только в финале: все расклады для сборной на плей-офф ЧМ здесь.

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