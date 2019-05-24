Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты полуфиналов

чемпионате мира по хоккею-2019 – два полуфинала. В субботу, 25 мая, на-2019 – два полуфинала.

В Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" играют сборные России и Финляндии, а следом – Канады и Чехии.

Чемпионат мира по хоккею-2019. 1/2 финала. 25 мая, суббота (время – московское)

16.15 Россия – Финляндия – онлайн-трансляция

20.15 Канада – Чехия – онлайн-трансляция

Финал и матч за 3-е место – в Братиславе в воскресенье, 26 мая.

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