Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты полуфиналов

В субботу, 25 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 – два полуфинала.
В Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" играют сборные России и Финляндии, а следом – Канады и Чехии.
Чемпионат мира по хоккею-2019. 1/2 финала. 25 мая, суббота (время – московское)
16.15 Россия – Финляндия – онлайн-трансляция
20.15 Канада – Чехия – онлайн-трансляция
Финал и матч за 3-е место – в Братиславе в воскресенье, 26 мая.
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