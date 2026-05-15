15 мая, 08:00

Расписание чемпионата мира по хоккею 2026 года на 15 мая

Чемпионат мира по хоккею 2026 года начнется 15 мая
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Чемпионат мира по хоккею 2026 года начнется в пятницу, 15 мая. В первый игровой день запланированы четыре матча.

Расписание чемпионата мира по хоккею 15 мая

17.20. Финляндия — Германия

17.20. Канада — Швеция

21.20. США — Швейцария

21.20. Чехия — Дания

Время начала — московское

Следить за результатами матчей чемпионата можно в хоккейном матч-центре на сайте «СЭ».

В чемпионате мира по хоккею сыграют 16 команд, разделенные на две группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Сборные России и Белоруссии не примут участия в чемпионате мира-2026. Команды отстранены были отстранены в 2022 году.

Действующими чемпионами мира являются американцы. В финале чемпионата мира 2025 года сборная США победила Швейцарию со счетом 1:0ОТ.

