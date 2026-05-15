Расписание чемпионата мира по хоккею 2026 года на 15 мая

Чемпионат мира по хоккею 2026 года начнется 15 мая

Чемпионат мира по хоккею 2026 года начнется в пятницу, 15 мая. В первый игровой день запланированы четыре матча.

Расписание чемпионата мира по хоккею 15 мая

17.20. Финляндия — Германия

17.20. Канада — Швеция

21.20. США — Швейцария

21.20. Чехия — Дания

Время начала — московское

В чемпионате мира по хоккею сыграют 16 команд, разделенные на две группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Сборные России и Белоруссии не примут участия в чемпионате мира-2026. Команды отстранены были отстранены в 2022 году.

Действующими чемпионами мира являются американцы. В финале чемпионата мира 2025 года сборная США победила Швейцарию со счетом 1:0ОТ.

