Пять представителей КХЛ попали в состав сборной Финляндии на товарищеские матчи

Сборная Финляндии огласила состав на товарищеские матчи перед чемпионатом мира-2019. Финны сыграют два матча со сборной Дании (11 и 13 апреля).

В заявку команды включены пять хоккеистов, выступающих в КХЛ. Это защитник Миика Койвисто из московского "Динамо", форварды "Йокерита" Марко Анттила и Сакари Маннинен, а также нападающие Йоонас Няттинен ("Нефтехимик") и Вели-Матти Савинайнен ("Куньлунь").

Состав сборной Финляндии:

Вратари: Ээту Лаурикайнен ("Ювяскюля"), Юсси Оикинуора ("Пеликанс").

Защитники: Оливер Каски ("Пеликанс"), Миика Койвисто ("Динамо" Москва), Отто Лескинен ("КалПА"), Яркко Парикка ("Ильвес"), Тармо Реунанен ("Лукко"), Тони Сунд ("Спорт"), Юусо Вайнио ("Ювяскюля").

Форварды: Марко Анттила ("Йокерит"), Ханнес Бьорнинен ("Пеликанс"), Анрей Хакулинен ("КооКоо"), Артту Иломяки ("Лукко"), Каапо Какко (ТПС), Йоэль Кивиранта ("Спорт"), Ээту Луостаринен ("КалПа"), Сакари Маннинен ("Йокерит"), Алекси Мустонен ("Пеликанс"), Йоонас Няттинен ("Нефтехимик"), Артту Руотсалайнен ("Ильвес"), Йере Саллинен ("Эребру"), Вели-Матти Савинайнен ("Куньлунь"), Ээмели Суоми ("Ильвес").

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