Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира в Словакии, информирует пресс-служба Чешского хоккейного союза. В него включены пять игроков, выступающих в КХЛ.

Сборная Чехии в групповом турнире сыграет с командами Швеции (10 мая), Норвегии (11 мая), России (13 мая), Латвии (16 мая), Италии (17 мая), Австрии (19 мая) и Швейцарии (21 мая).

Состав сборной Чехии:

вратари – Патрик Бартошак ("Витковице"), Шимон Грубец ("Тршинец"), Якуб Коварж ("Автомобилист", КХЛ);

защитники – Радко Гудас ("Филадельфия", НХЛ), Филип Гронек ("Детройт", НХЛ), Ян Коларж ("Амур", КХЛ), Михал Моравчик ("Пльзень"), Давид Мусил ("Тршинец"), Ян Рутта ("Тампа", НХЛ), Давид Скленичка ("Лаваль Рокет", АХЛ), Петр Заморски ("Маунтфилд");

нападающие – Михал Ржепик ("Витязь", КХЛ), Робин Ганзл ("Спартак", КХЛ), Томаш Загорна ("Амур", КХЛ), Михал Фролик ("Калгари", НХЛ), Филип Хытил ("Рейнджерс", НХЛ), Дмитрий Яшкин, Якуб Врана (оба – "Вашингтон", НХЛ), Якуб Ворачек ("Филадельфия", НХЛ), Доминик Кубалик ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Ян Коварж ("Пльзень"), Ондржей Палат ("Тампа", НХЛ), Доминик Симон ("Питтсбург", НХЛ), Давид Томашек ("Ювяскюля", Финляндия), Гинек Зогорна ("Лахти", Финляндия).