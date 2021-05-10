Владимир Путин встретился с Рене Фазелем

Сегодня, 10 мая, президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем.

«Мы обсудим первенство мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году. Мы готовимся», — сказал Путин.

«В Омске строится арена. Возможно, она будет готова к следующему году. В Новосибирске тоже все хорошо. Мы надеемся, что арена в Санкт-Петербурге тоже будет готова. Мы будем этому очень рады», — добавил Фазель.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.