Проворов, Дадонов и Анисимов прибудут в расположение сборной России спустя некоторое время

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов, нападающий "Флориды" Евгений Дадонов и форвард "Чикаго" Артем Анисимов прибудет в расположение сборной России спустя некоторое время. В составе национальной команды они будут готовиться к чемпионату мира в Словакии.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР), 22-летний Проворов присоединится к команде после того, как подпишет новый контракт с клубом. 30-летний Дадонов должен будет получить разрешение "Флориды" для приезда в сборную из-за восстановления после микротравмы. 30-летний Анисимов прибудет в расположение команды 26 апреля.

Напомним, чемпионат мира пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

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