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Протас — о матче с Россией: «Нужно сделать все возможное, чтобы закончить ЧМ-2021 на позитивной ноте»

19:40
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Нападающий сборной Белоруссии Алексей Протас дал комментарий после поражения от Швейцарии (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2021.

«Очень обидно. В раздевалке все расстроены. Все хотят победить, бьются за команду. Мы провели пару неплохих матчей в начале турнира, но затем стали рассыпаться. Такого быть не должно. Мы должны биться в каждой встрече, не допускать глупых ошибок. Тогда все могло бы быть гораздо лучше.

Мы должны двигаться дальше, работать. У нас осталась последняя игра, и нам нужно сделать все возможное, чтобы закончить турнир на позитивной ноте", — цитирует Протаса сайт федерации хоккея Белоруссии.

Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У Белоруссии четыре очка и восьмая позиция, команда лишилась шансов на выход из группы.

В заключительном матче группового этапа сборная Белоруссии 1 июня сыграет с Россией.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/intervyu/news142698.html

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