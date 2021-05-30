Нападающий сборной Белоруссии Алексей Протас дал комментарий после поражения от Швейцарии (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2021.

«Очень обидно. В раздевалке все расстроены. Все хотят победить, бьются за команду. Мы провели пару неплохих матчей в начале турнира, но затем стали рассыпаться. Такого быть не должно. Мы должны биться в каждой встрече, не допускать глупых ошибок. Тогда все могло бы быть гораздо лучше.

Мы должны двигаться дальше, работать. У нас осталась последняя игра, и нам нужно сделать все возможное, чтобы закончить турнир на позитивной ноте", — цитирует Протаса сайт федерации хоккея Белоруссии.

Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У Белоруссии четыре очка и восьмая позиция, команда лишилась шансов на выход из группы.

В заключительном матче группового этапа сборная Белоруссии 1 июня сыграет с Россией.