Президент ИИХФ: «Надеюсь, что Белоруссия и Россия вернутся как можно скорее»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» прокомментировал решение международной федерации хоккея.

«Надеюсь, что Белоруссия и Россия вернутся как можно скорее. Это будет означать, что условия реинтеграции будут выполнены, как и гарантия безопасности», — сказал Тардиф «СЭ».

Ранее совет Международной федерации хоккея продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.

Национальные команды пропустят ЧМ-2024, который состоится в чешских Праге и Остраве.