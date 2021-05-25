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Президент Латвии назвал замену флага Белоруссии на ЧМ в Риге адекватной реакцией

14:22

Президент Латвии Эгилс Левитс прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

«Замена флага Белоруссии — адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве», — сказал глава государства в эфире местного телеканала ТV3.

Днем ранее власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею.

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