Президент Латвии назвал замену флага Белоруссии на ЧМ в Риге адекватной реакцией

Президент Латвии Эгилс Левитс прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

«Замена флага Белоруссии — адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве», — сказал глава государства в эфире местного телеканала ТV3.

Днем ранее власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею.