Президент ИИХФ: «Ученые говорят, что вакцина против коронавируса будет использоваться с начала следующего года»

Президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» рассказал о ситуации в хоккейном мире в связи с пандемией коронавируса.

— Нынешняя ситуация с пандемией, неясностью с продолжением сезона в НХЛ и вероятным сдвигом начала следующего ставит под сомнение участие сильнейших игроков мира на Олимпиаде-2022?

— Я не знаю. Хорошей новостью является то, что идет активный процесс создания вакцины против коронавируса. Ряд ученых говорит, что она будет широко использоваться с начала следующего года. Кто-то заявил про март. К началу Олимпиады какое-то эффективное средство против вируса будет доступно для всех. (Михаил Зислис)

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