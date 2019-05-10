Представители сборных одобрили отмену серии буллитов в финале ЧМ

Представители сборных одобрили отмену серии послематчевых буллитов в финале чемпионата мира по хоккею, сообщает официальный сайт ИИХФ.

В финальном матче турнира будут проводиться овертаймы длиной 20 минут в формате "3 на 3".

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России проведет стартовый матч турнира сегодня, соперником команды станет Норвегия. Начало игры - в 17.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Норвегия

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