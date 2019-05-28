Председатель совета директоров Škoda Auto вручил приз самому ценному игроку ЧМ

В минувшее воскресенье в Словакии завершился чемпионат мира по хоккею, победителем которого стала сборная Финляндии. В то же время приз самому ценному игроку турнира получил канадский форвард Марк Стоун. Хрустальную награду он получил из рук председателя совета директоров Škoda Auto Бернхарда Майера, саму статуэтку разработали в студии Škoda Design.

› В рамках Чемпионата мира по хоккею IIHF 2019 состоялась мировая премьера обновленного флагмана ŠKODA SUPERB, а также первых электромобилей чешского бренда: SUPERB iV и CITIGO iV

Кроме того, 23 мая в день четвертьфинальных матчей в Братиславе состоялась мировая премьера новинок Škoda. Марка представила публике обновленный флагман Superb, plug-in гибридную версию Superb iV и полностью электрический городской автомобиль Citigo iV, который стал первым в истории бренда серийным автомобилем, на 100 процентов работающим от батареи.

В то же время Škoda является транспортным партнером чемпионата мира с 1992 года. В этот раз чешский бренд передал организаторам мероприятия 50 брендированных автомобилей – большую часть парка составили Suv Kodiaq и Karoq.