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Посол России в Минске назвал «диковатой» ситуацию с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге

10:46
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Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов назвал «диковатой» замену флага Белоруссии в Риге (Латвия) во время чемпионата мира по хоккею.

«То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России... Я не говорю о профессионализме, соблюдении стандартов международного права. Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция», — цитирует БЕЛТА Лукьянова.

В понедельник, 24 мая, в Риге заменили официальный флаг Белоруссии оппозиционным.

В ответ глава ИИХФ Рене Фазель потребовал от властей города либо вернуть официальный флаг страны, либо убрать флаги организации. Во вторник, 25 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что в городе уберут флаги ИИХФ. В Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ-2021 из-за инцидента с флагом.

Дополнительная информация:

https://www.belta.by/politics/view/posol-rossii-v-belarusi-proizoshedshee-v-rige-pokazalos-dikovatym-eto-nezrelaja-reaktsija-442999-2021/

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