Четырехкратный чемпион мира, легенда сборной СССР Игорь Ларионов поделился воспоминаниями от выставочных матчей против Канады в 1987 году. Игры проходили перед Кубком Канады.

«Уолтер Гретцки пришел в мою комнату после того, как мы обыграли Канаду со счетом 9:4 в выставочной игре (22 августа в Гамильтоне) перед турниром, по-моему, Марио забил все четыре гола, — цитирует Ларионова The Athletic. — Уолтер пришел в отель, постучал в дверь и сказал: «Игорь, Уэйн спрашивает, можете ли вы, ребята, прийти на барбекю?» Я подумал, что это фантастическая идея, но не был уверен, можно ли пойти туда.

Тогда я ответил Уолтеру, что нам лучше спросить тренера об этом, потому что с нами есть парень из КГБ. Вряд ли мы в этот раз сможем улизнуть.

Я и Гретцки-старший зашли в номер к Виктору Тихонову, у него было хорошее настроение. Мы только что победили Канаду со счетом 9:4, так что он был счастлив. Я сказал: «Это мистер Гретцки, отец Уэйна. Он хотел бы пригласить вас и пятерых игроков пойти в его дом, посетить его трофейную комнату, приготовить барбекю».

Тихонов согласился, но только если он и сотрудник КГБ присоединятся к компании. Итак, пошли всемером — наша пятерка, Тихонов и агент КГБ".