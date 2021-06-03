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Посещаемость сборной России на ЧМ вырастет как минимум в 70 раз. На матч с Канадой продали почти сотню билетов

12:18
Болельщики сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как свидетельствует система продажи билетов ИИХФ, четвертьфинал Россия — Канада станет самым популярным среди всех игр чемпионата на данной стадии.

На матч в Олимпийском хоккейном центре, судя по данным сайта, на данный момент было продано 88 билетов. В оргкомитете турнира «СЭ» по состоянию на утро подтвердили покупку по крайней мере 70 билетов. Напомним, что на прошлом матче сборной России против Белоруссии присутствовал только один болельщик.

Отметим, что на первой игре дня на этой арене Швейцария — Германия закрашенных в системе мест нет — судя по всему, билеты пока не купил никто. Также несколько билетов (около десятка) куплены на игры Финляндия — Чехия.

Стоимость билетов на четвертьфиналы — от 165 евро (около 15 тысяч рублей).

Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня, в 20.15 по московскому времени.

(Дмитрий Кузнецов)

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