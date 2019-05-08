"Полетели. C Богом!" Малкин – о курсе подготовки пилота с "Русскими Витязями"

Нападающий и ассистент сборной России на ближайшем чемпионате мира-2019 в Словакии Евгений Малкин опубликовал фотографию с аэродрома Кубинка (Московская область), где вчера, 7 мая, национальная команда прошла прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей под руководством летчиков высшего пилотажа "Русские Витязи".

– Полетели.C Богом! (какой-то швед влез в кадр – (прим. "СЭ" – речь о нападающем Иване Телегине)), – подписал фото Малкин.

Сборная России ранее досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19. Подопечные главного тренера Ильи Воробьева готовятся к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).