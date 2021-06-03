Победный гол Канады в овертайме матча с Россией: видео
22:50
Сборная России проиграла команде Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Победную шайбу провел Эндрю Манджапане.
Напомним, что основное время матча завершилось вничью: во втором периоде россиян вывел вперед Евгений Тимкин. Адам Хенрик в третьем периоде сравнял результат.
Россия покидает турнир и остается без наград чемпионата мира. В полуфинал также вышли сборные Германии, США и Финляндии.
THEY DID IT!!! ??— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Canada wins in overtime!!
Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! ?@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV
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