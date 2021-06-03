Победный гол Канады в овертайме матча с Россией: видео

Сборная России проиграла команде Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Победную шайбу провел Эндрю Манджапане.

Напомним, что основное время матча завершилось вничью: во втором периоде россиян вывел вперед Евгений Тимкин. Адам Хенрик в третьем периоде сравнял результат.

Россия покидает турнир и остается без наград чемпионата мира. В полуфинал также вышли сборные Германии, США и Финляндии.