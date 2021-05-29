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Победа Казахстана — огромный удар по Канаде. Шансы на вылет топ-сборной с чемпионата мира все выше

14:28
Хоккеисты сборной Казахстана. Фото IIHF
Хоккеисты сборной Казахстана. Фото IIHF
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В первом матче субботы в группе В на чемпионате мира Казахстан обыграл Италию (11:3). После этой встречи турнирное положение стало таким:

Финляндия — 10 очков (4 матча), Казахстан — 10 (6), Германия, США — 9 (4), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (5), Италия — 0 (5).

Оставшиеся игры в группе следующие:

29 мая: Норвегия — США, Германия — Финляндия;

30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия

Победа Казахстана — еще один удар по шансам Канады выйти в плей-офф. Теперь между двумя сборными четыре очка при равенстве матчей. Понятно, что канадцы, скорее всего, возьмут три балла в игре с итальянцами, однако теперь в случае поражения в основное время от Финляндии они ни при каком раскладе не догонят Казахстан. Если Канада наберет 9 очков, то даже без учета других игр она будет ниже как минимум четырех сборных: финнов, казахстанцев, а также Германии и США, которые победили «Кленовых листьев» в очном матче.

При этом еще более вероятным стал расклад, при котором Канада не попадет в плей-офф даже в случае победы над Финляндией и набора 12 очков:

— Казахстан обыгрывает Норвегию — и набирает 13 очков;

— США обыгрывает хотя бы Норвегию и Италию — и набирает 15 очков;

— Финляндия обыгрывает Латвию или Германию — и набирает 13 очков;

— Германия обыгрывает Латвию, набирает 12 очков — она выше Канады благодаря победе в личной встрече.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры