Победа Казахстана — огромный удар по Канаде. Шансы на вылет топ-сборной с чемпионата мира все выше
В первом матче субботы в группе В на чемпионате мира Казахстан обыграл Италию (11:3). После этой встречи турнирное положение стало таким:
Финляндия — 10 очков (4 матча), Казахстан — 10 (6), Германия, США — 9 (4), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (5), Италия — 0 (5).
Оставшиеся игры в группе следующие:
29 мая: Норвегия — США, Германия — Финляндия;
30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;
31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;
1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия
Победа Казахстана — еще один удар по шансам Канады выйти в плей-офф. Теперь между двумя сборными четыре очка при равенстве матчей. Понятно, что канадцы, скорее всего, возьмут три балла в игре с итальянцами, однако теперь в случае поражения в основное время от Финляндии они ни при каком раскладе не догонят Казахстан. Если Канада наберет 9 очков, то даже без учета других игр она будет ниже как минимум четырех сборных: финнов, казахстанцев, а также Германии и США, которые победили «Кленовых листьев» в очном матче.
При этом еще более вероятным стал расклад, при котором Канада не попадет в плей-офф даже в случае победы над Финляндией и набора 12 очков:
— Казахстан обыгрывает Норвегию — и набирает 13 очков;
— США обыгрывает хотя бы Норвегию и Италию — и набирает 15 очков;
— Финляндия обыгрывает Латвию или Германию — и набирает 13 очков;
— Германия обыгрывает Латвию, набирает 12 очков — она выше Канады благодаря победе в личной встрече.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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