В первом матче субботы в группе В на чемпионате мира Казахстан обыграл Италию (11:3). После этой встречи турнирное положение стало таким:

Финляндия — 10 очков (4 матча), Казахстан — 10 (6), Германия, США — 9 (4), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (5), Италия — 0 (5).

Оставшиеся игры в группе следующие:

29 мая: Норвегия — США, Германия — Финляндия;

30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия

Победа Казахстана — еще один удар по шансам Канады выйти в плей-офф. Теперь между двумя сборными четыре очка при равенстве матчей. Понятно, что канадцы, скорее всего, возьмут три балла в игре с итальянцами, однако теперь в случае поражения в основное время от Финляндии они ни при каком раскладе не догонят Казахстан. Если Канада наберет 9 очков, то даже без учета других игр она будет ниже как минимум четырех сборных: финнов, казахстанцев, а также Германии и США, которые победили «Кленовых листьев» в очном матче.

При этом еще более вероятным стал расклад, при котором Канада не попадет в плей-офф даже в случае победы над Финляндией и набора 12 очков:

— Казахстан обыгрывает Норвегию — и набирает 13 очков;

— США обыгрывает хотя бы Норвегию и Италию — и набирает 15 очков;

— Финляндия обыгрывает Латвию или Германию — и набирает 13 очков;

— Германия обыгрывает Латвию, набирает 12 очков — она выше Канады благодаря победе в личной встрече.