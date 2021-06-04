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Песков заявил, что Путин расстроился поражению сборной России от Канады на ЧМ-2021

12:46
Владимир Путин. Фото AFP 3 июня. Россия — Канада. Фото Reuters
Владимир Путин. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что не в курсе, смотрел ли Владимир Путин четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. По словам Пескова, он убежден, что российский лидер расстроен.

«Не знаю. Но он расстроился вместе с нами», — сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, смотрел ли Путин игру с Канадой.

Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11563697

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры