Песков заявил, что Путин расстроился поражению сборной России от Канады на ЧМ-2021
12:46
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что не в курсе, смотрел ли Владимир Путин четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. По словам Пескова, он убежден, что российский лидер расстроен.
«Не знаю. Но он расстроился вместе с нами», — сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, смотрел ли Путин игру с Канадой.
Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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