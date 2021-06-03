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Песков рассказал, что власти Латвии не приглашали Путина на ЧМ по хоккею в Ригу

17:21
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что руководство Латвии не отправляло президенту приглашение посетить финальную часть чемпионата мира по хоккею.

«Нет», — ответил Песков на пресс-конференции на соответствующий вопрос.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS), руководство Российской Федерации не сможет посещать Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет из-за санкций в отношении России.

Сегодня, 3 июня, состоится матч Россия — Канада. Начало встречи — в 20.15 (мск).

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