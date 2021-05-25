Песков рассказал, что график Путина не дает ему возможности следить за сборной России на ЧМ по хоккею
14:01
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не может полноценно следить за игрой сборной России по хоккею из-за напряженного графика.
«Что касается президента, то убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игры. Но так он, конечно, не имеет возможности [следить за игрой сборной]. Я только что рассказывал про сегодняшний график — тут не до хоккея», — цитирует Пескова ТАСС.
Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16.15 мск.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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