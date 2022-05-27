Пайкин считает, что чемпионат мира по хоккею без сборной России утратил свой статус

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин считает, что чемпионат мира по хоккею без сборной России утратил свой статус.

«Можно ли назвать чемпионатом мира по хоккею соревнования, в которых не примет участие Россия? С учетом того, какие места наша сборная занимала на прошедших чемпионатах и Олимпиадах, нет, нельзя. Но нас должен волновать другой вопрос: как нам сохранить наших блистательных игроков, как мотивировать спортсменов мирового уровня сохранить свою спортивную форму, востребованность? Видимо, министерству спорта и федерации хоккея надо в ближайшее время дать ответ на эти вопросы», — приводит слова Пайкина ТАСС.

Сборная России по хоккею не была допущена к участию в чемпионате мира, который проходит в Финляндии и завершится 29 мая. В полуфинале мирового первенства сыграют Финляндия — США и Канада — Чехия.

В пятницу, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИФХ) запретила сборной России участвовать в мировом первенстве 2023 года.

Также стало известно, что ЧМ-2023 пройдет в Латвии и Финляндии. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.