Павел Карнаухов: «С каждой игрой стараемся прибавлять как команда»

Нападающий сборной России Павел Карнаухов прокомментировал победу над командой Швейцарии (4:1) в пятом туре группового раунда чемпионата мира в Риге.

— У Швейцарии хорошая команда, довольно мастеровитые ребята, скоростные. Поэтому было нелегко. Но мы открыли счет, они сравняли, дальше шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми. Но да, игра была тяжелая, — приводит слова Карнаухова сайт ФХР.

— Со стороны чувствуется, что Александр Самонов обрел уверенность, мало пропускает в последних матчах. Команда это чувствует?

— Вратарь — половина команды, соответственно, когда он хорошо играет, и нам легче играть и в своей, и в чужой зоне. Уже подсознательно понимаешь, что на последнем рубеже человек, который поймал кураж, уверенно играет, и это большой плюс для команды. В принципе, у нас в обороне все работают, и защитники, и нападающие. Играем слаженно и стараемся каждую игру улучшать этот компонент.

— Как вообще оцените выступление своей сборной на этом чемпионате?

— Мы с каждой игрой стараемся прибавлять как команда, быть более дисциплинированными, играть лучше в своей зоне, в средней. Думаю, нам это удается.

— Что скажете про свой гол и передачу на него от Сергея Толчинского?

— Хорошо прошли среднюю зону, без потери, Сергей смог отдать передачу. Играли «от простого» — счет был 1:1, я ехал на ворота, ждал паса на пятак — так и произошло.