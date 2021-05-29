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Павел Карнаухов: «С каждой игрой стараемся прибавлять как команда»

21:30
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Нападающий сборной России Павел Карнаухов прокомментировал победу над командой Швейцарии (4:1) в пятом туре группового раунда чемпионата мира в Риге.

— У Швейцарии хорошая команда, довольно мастеровитые ребята, скоростные. Поэтому было нелегко. Но мы открыли счет, они сравняли, дальше шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми. Но да, игра была тяжелая, — приводит слова Карнаухова сайт ФХР.

— Со стороны чувствуется, что Александр Самонов обрел уверенность, мало пропускает в последних матчах. Команда это чувствует?

— Вратарь — половина команды, соответственно, когда он хорошо играет, и нам легче играть и в своей, и в чужой зоне. Уже подсознательно понимаешь, что на последнем рубеже человек, который поймал кураж, уверенно играет, и это большой плюс для команды. В принципе, у нас в обороне все работают, и защитники, и нападающие. Играем слаженно и стараемся каждую игру улучшать этот компонент.

— Как вообще оцените выступление своей сборной на этом чемпионате?

— Мы с каждой игрой стараемся прибавлять как команда, быть более дисциплинированными, играть лучше в своей зоне, в средней. Думаю, нам это удается.

— Что скажете про свой гол и передачу на него от Сергея Толчинского?

— Хорошо прошли среднюю зону, без потери, Сергей смог отдать передачу. Играли «от простого» — счет был 1:1, я ехал на ворота, ждал паса на пятак — так и произошло.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 1
2-й перерыв

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/80252/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры