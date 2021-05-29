Павел Карнаухов: «С каждой игрой стараемся прибавлять как команда»
Нападающий сборной России Павел Карнаухов прокомментировал победу над командой Швейцарии (4:1) в пятом туре группового раунда чемпионата мира в Риге.
— У Швейцарии хорошая команда, довольно мастеровитые ребята, скоростные. Поэтому было нелегко. Но мы открыли счет, они сравняли, дальше шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми. Но да, игра была тяжелая, — приводит слова Карнаухова сайт ФХР.
— Со стороны чувствуется, что Александр Самонов обрел уверенность, мало пропускает в последних матчах. Команда это чувствует?
— Вратарь — половина команды, соответственно, когда он хорошо играет, и нам легче играть и в своей, и в чужой зоне. Уже подсознательно понимаешь, что на последнем рубеже человек, который поймал кураж, уверенно играет, и это большой плюс для команды. В принципе, у нас в обороне все работают, и защитники, и нападающие. Играем слаженно и стараемся каждую игру улучшать этот компонент.
— Как вообще оцените выступление своей сборной на этом чемпионате?
— Мы с каждой игрой стараемся прибавлять как команда, быть более дисциплинированными, играть лучше в своей зоне, в средней. Думаю, нам это удается.
— Что скажете про свой гол и передачу на него от Сергея Толчинского?
— Хорошо прошли среднюю зону, без потери, Сергей смог отдать передачу. Играли «от простого» — счет был 1:1, я ехал на ворота, ждал паса на пятак — так и произошло.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю