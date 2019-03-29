Павел Буре: "Если хоккей будет развиваться в отдаленных уголках страны, мы превзойдем по массовости СССР"

Известный в прошлом российский хоккеист Павел Буре высоко оценил программу подготовки хоккеистов "Красная машина". Презентована программа была сегодня в Норильске.

– Национальная программа подготовки – это наше будущее, то, на чем будет основываться российский хоккей в ближайшие годы, – цитирует официальный сайт ФХР Буре. – Сегодня вышло в свет пособие для самым маленьких – детей от 6 лет и младше. Именно в этом возрасте ребенок начинает свой путь в спорте. Его родители делают выбор, стоит ли заниматься хоккеем, и тренеры должны сделать все, чтобы ребенку понравилось, заинтересовать его, дать ему первый стимул для занятий и дальнейшего прогресса.

Важно, что ФХР проводит презентацию программы не только в городах с известными хоккейными школами. Если хоккей будет развиваться в самых отдаленных уголках нашей большой страны, мы не только вернем ту массовость, что была в СССР, но и в скором времени превзойдем ее.