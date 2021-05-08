Паутов и Кукштель покинули расположение сборной России

Защитник «Витязя» Юрий Паутов и нападающий СКА Павел Кукштель покинули сбор национальной команды России, проходящий в рамках подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А вместе с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Всего в заявку на чемпионат мира войдут 28 хоккеистов.