Патрик Торесен: "Еще успею взять клюшку у россиян для своего сына"

Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен подвел итоги матча против России на чемпионате мира (2:5).

- Вы взяли клюшку у россиян для своего сына, о чем говорили перед матчем?

- Нет, не успел, но еще успею, ха-ха.

- Россияне расслабились в концовке?

- На самом деле мы хорошо играли и в первые 10 минут, и в последние. И заслуженно забили в концовке. Перенесем этот успех и на следующий матч. Большинство решило, крутые у них спецбригады.

- Насколько сильна эта сборная России?

- Они играли процентов на 70-80. Когда будут играть с топ-командами - заведут моторы. И все у них будет хорошо. (Игорь Еронко)

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