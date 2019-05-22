Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную

Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

– Как сборная США провела групповой этап?

– До сих пор не поймали свою игру, но все равно ведь вышли в четвертьфинал. На таких турнирах, как чемпионат мира, это весьма непросто. И у нас отличные шансы против России.

– И каким тогда будет завтрашний матч?

– Если хотим победить – должны показать свой лучший хоккей. Россия одержала 7 побед в 7 матчах не просто так. Очень сильная команда с индивидуально отлично подготовленными хоккеистами. Они очень опасны. Нужно хорошо сыграть в обороне.

– Что с вами случилось в матче с Канадой?

– Они переиграли нас во всех аспектах. Но для нас это будет хорошим уроком. Особенно перед Россией.

– Понимаю, что вы вряд ли видели сборную России на льду на этом чемпионате мира, но с составом-то знакомы.

– У России очень мастеровитый состав. Много хоккеистов высочайшего уровня. Множество игроков, которые будут наказывать, если дать им время и пространство. Они в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму. И сорвать их планы, заставить разочаровываться. В Братиславе хорошая арена и лед лучше, чем в Кошице. У нас быстрая команда, нам это пойдет только на пользу.

– Дмитрий Орлов сказал, что если вас лишить шайбы – вы никакой не МВП.

– Ха-ха. Ну – у России очень много игроков, про которых можно сказать так же. Постараемся лишить их шайбы, сыграть плотно в обороне и как можно более просто. Думаю, у России такой же план.

– Вас удивило, что Панарина не пригласили в сборную России? Он был расстроен.

– Он отличный игрок. Он бы пригодился абсолютно любой команде. Мне очень нравилось с ним играть. Вполне понятно, что он мог бы не поехать, поскольку выходит на рынок свободных агентов, но то, что его не пригласили – это меня очень удивляет. Я даже не знал, что это так. (Игорь Еронко)

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).

Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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