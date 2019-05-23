Патрик Кейн считает, что сборная США могла выиграть у России

Капитан сборной США Патрик Кейн подвел итоги четвертьфинала против России (3:4) на чемпионате мира.

– Непростой турнир для сборной США, – отметил Кейн. – Мы проиграли несколько матчей на групповом этапе, заняли четвертое место и попали на Россию. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы сделали все, что могли. Нужно двигаться дальше и принять это поражение.

Джек Хьюз сыграл очень хорошо, придал скорости нашей команде. Он молодой игрок, это его первый взрослый турнир, конечно, ему было тяжело. Но он рос с каждой сменой. Надеюсь, в будущем мы сможем вернуться и выиграть все-таки золото чемпионата мира. Это одна из моих основных целей. (Игорь Еронко)

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