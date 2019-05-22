Патрик Кейн: "Надо сорвать планы русских"

​Нападающий сборной США Патрик Кейн рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинала чемпионата мира против России.

– У России очень мастеровитый состав. Много хоккеистов высочайшего уровня. Множество игроков, которые будут наказывать, если дать им время и пространство. Они в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму. И сорвать их планы, заставить разочаровываться.

В Братиславе хорошая арена и лед лучше, чем в Кошице. У нас быстрая команда, нам это пойдет только на пользу. (Игорь Еронко)

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).

Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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