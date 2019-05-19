Патрик Фишер: "Нет смысла акцентировать внимание на Кучерове и Гусеве"

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер поделился ожиданиями от встречи со сборной России в рамках чемпионата мира в Словакии.

- Как вы собираетесь останавливать связку Гусев – Кучеров и мощное российское большинство?

- С большинством все просто – надо не удаляться, чтобы Россия не получала возможностей разыграть лишнего. А по атаке российской команды – у нас должен быть хороший план, чтобы ее остановить. Самое важное – играть дисциплинированно. Не получать глупых удалений. Если удастся, сделаем все, чтобы притормозить атаку. Нет смысла акцентировать внимание на Кучерове и Гусеве, потому что даже если закрыть их, у России все равно будет полно хороших игроков.

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019