Патрик Бартошак: "Много отличных атак сборной Чехии оказались напрасными из-за сейвов Василевского"

Вратарь сборной Чехии Патрик Бартошак назвал причины поражения от России в матче чемпионата мира (0:3). Также он отметил игру российского голкипера Андрея Василевского​.

– Я думаю, мы провели против России очень хорошую игру, - цитируют "Известия" Бартошака. - Создавали много моментов для взятия чужих ворот, но соперник быстро забил гол, который значительно повлиял на ход матча. Нам пришлось большими силами идти вперед, пытаться вскрывать оборону и вратаря российской команды. Нам это не удалось, хотя были хорошие возможности, в том числе попадания в штангу. А русские воспользовались пространством в нашей зоне и сумели увеличить счет в свою пользу.

– Какими были основные сложности в этом матче?

– Российские игроки очень плотно держат шайбу. Почти все нападающие сборной России техничны, хорошо комбинируют и вынуждают оборону соперника тратить много сил, чтобы нейтрализовать угрозу в своей зоне.

– Игра вратаря Андрея Василевского – ключевой фактор успеха России против Чехии?

– Это вратарь очень высокого уровня. Он доказывает свой класс и на нынешнем чемпионате мира. Мы смогли на себе это испытать – много отличных атак сборной Чехии оказались напрасными из-за сейвов Василевского. Наши нападающие всё же находили способы атаковать его ворота, и лишь невезение – когда шайба попадала в штангу – мешало этим эпизодам воплотиться в голы. Но эти моменты подтверждают: у нас есть потенциал, чтобы обыгрывать такие команды, как Россия и Швеция. Просто в одном матче нам удавалось доводить свои атаки до голов, в другом – нет.