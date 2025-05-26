Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025, Линдхольм — лучший снайпер

Форвард сборной Чехии Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2025 года.

На счету 29-летнего чеха 15 (6+9) очков в 8 матчах. Лучшим снайпером турнира с 8 шайбами в 10 играх стал шведский форвард Элиас Линдхольм.

В финале ЧМ-2025 сборная США обыграла в овертайме Швейцарию со счетом 1:0. Единственный гол забил Тэйдж Томпсон. Бронзовым призером турнира стала Швеция, которая обыграла Данию (6:2) в матче за третье место.