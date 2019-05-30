Овечкин с Шубской, Фридзоном и Кириленко отдыхают и поют в караоке. Видео

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин проводит отпуск со своей женой Анастасией Шубской. Пара отдыхает в ресторане с караоке. В компании с ними замечены баскетболист "Локомотива" и сборной России Виталий Фридзон, а также экс-игрок НБА, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко.

Овечкин принимал участие в чемпионате мира по хоккею-2019. Сборная России дошла до полуфинала, где уступила Финляндии (0:1), а игре за бронзу одолела Чехию в серии буллитов (3:2).