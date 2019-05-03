Нападающий сборной России Александр Овечкин​ поделился мнением о потенциальной игре в одной тройке с Евгением Малкиным на чемпионате мира.

-– Малкин сказал, что, раз у вас не получалось играть в тройке, значит, и начинать не стоит. Согласны с этим?

– Если Малкин так сказал, значит, так и есть.

– Последний раз вы играли вместе еще на Олимпиаде в Сочи. Но вы с тех пор изменились, стали совсем другим игроком.

– Все возможно. Говорить, что я категорически не хочу играть с Женей – это неправильно. Все будет зависеть от ситуации на льду и от тренерского решения. В игре всякое бывает.

Евгений Малкин: "В одном звене с Овечкиным у нас не получалось. Как-то глупо снова начинать"

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