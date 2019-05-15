Овечкин продемонстрировал вратарские способности и спас Дадонова от попадания шайбы в голову. Видео

Во время матча чемпионата мира Россия - Италия (10:0) форвард россиян Александр Овечкин показал, что у него есть вратарские навыки.
Находясь на скамейке запасных, хоккеист поймал шайбу, которая летела прямо в голову Евгению Дадонову. Овечкин в этой игре забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.
В принципе, Василевского можно поменять на Овечкина. Саша, кажется, готов#RUSITA #IIHFWorlds pic.twitter.com/pHPtfM1q8f– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 мая 2019 г.
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