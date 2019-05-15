Чемпионат мира

23:52 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Овечкин продемонстрировал вратарские способности и спас Дадонова от попадания шайбы в голову. Видео

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Во время матча чемпионата мира Россия - Италия (10:0) форвард россиян Александр Овечкин показал, что у него есть вратарские навыки.

Находясь на скамейке запасных, хоккеист поймал шайбу, которая летела прямо в голову Евгению Дадонову. Овечкин в этой игре забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world/news/1542528/

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