Овечкин продемонстрировал вратарские способности и спас Дадонова от попадания шайбы в голову. Видео

Во время матча чемпионата мира Россия - Италия (10:0) форвард россиян Александр Овечкин показал, что у него есть вратарские навыки.

Находясь на скамейке запасных, хоккеист поймал шайбу, которая летела прямо в голову Евгению Дадонову. Овечкин в этой игре забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

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