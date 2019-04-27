Российские игроки "Вашингтона" Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов прибудут в расположение сборной России 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. "Кэпиталз" уступили "Каролине" в первом раунде Кубка Стэнли.

Все они прибудут 30 апреля, кроме Зайцева. Сыграют ли они в матчах Евротура, пока говорить преждевременно, - сказал Ротенберг.

Ранее агент защитника "Торонто" Никиты Зайцева Дэн Мильштейн сообщил, что хоккеист прибудет в сборную 5 мая. Ранее состав национальной команды пополнили форварды Евгений Малкин ("Питтсбург") и лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров ("Тампа-Бэй").

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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