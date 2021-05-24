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Овечкин не сможет сыграть за сборную России на ЧМ из-за большого количества повреждений

08:59
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений, информирует ФХР.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры