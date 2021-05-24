Овечкин не сможет сыграть за сборную России на ЧМ из-за большого количества повреждений
08:59
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений, информирует ФХР.
?Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
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