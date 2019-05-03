Сборная России провела тренировку перед завтрашним матчем Чешских игр против Финляндии. В занятии приняли участие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, которые вчера присоединились к национальной команде в чешском Брно.

Сборная России занималась в следующих сочетаниях:

вратари Василевский, Георгиев, Сорокин,

Гусев – Малкин – Кучеров, Сергачев – Нестеров,

Овечкин – Кузнецов – Дадонов, Орлов – Зайцев,

Григоренко – Анисимов – Капризов, Хафизуллин – Зуб

Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин, Киселевич – Елесин.

Отметим, что защитники Илья Любушкин и Артем Блажиевский, а также нападающие Александр Кадейкин, Илья Михеев и Александр Барабанов тренировались отдельно от команды.​

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