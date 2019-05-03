Сборная России провела тренировку перед завтрашним матчем Чешских игр против Финляндии. В занятии приняли участие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, которые вчера присоединились к национальной команде в чешском Брно.
Сборная России занималась в следующих сочетаниях:
вратари Василевский, Георгиев, Сорокин,
Гусев – Малкин – Кучеров, Сергачев – Нестеров,
Овечкин – Кузнецов – Дадонов, Орлов – Зайцев,
Григоренко – Анисимов – Капризов, Хафизуллин – Зуб
Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин, Киселевич – Елесин.
Отметим, что защитники Илья Любушкин и Артем Блажиевский, а также нападающие Александр Кадейкин, Илья Михеев и Александр Барабанов тренировались отдельно от команды.
Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций