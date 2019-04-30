Четыре игрока сборной России – защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов – присоединятся к национальной команде 2 мая в Брно.

Как информирует пресс-служба ФХР, такое решение было принято по итогам диалога со штабом сборной в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса.

По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды – защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов – присоединятся к команде 2 мая в Брно – Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.

Они пропустят первый матч Чешских игр – вынесенную встречу против Швеции, которая пройдет 1 мая в Стокгольме.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет на групповом турнире с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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