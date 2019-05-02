Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к сборной России в чешском Брно, сообщает пресс-служба команды. С завтрашнего дня игроки начнут работу по расписанию.

Сборная России сыграет на чемпионате мира-2019, который пройдет в Словакии (Братислава и Кошице) с 10 мая по 26 мая. Первый матч россияне проведут с Норвегией 10 мая.

⚡Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к сборной России в чешском Брно. С завтрашнего дня игроки начнут работу по расписанию национальной команды – Хоккей России (@russiahockey) May 2, 2019

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