Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов с Днем Победы

Нападающие сборной России Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Игроки, тренерский штаб и персонал национальной команды возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.

– Всем ветеранам огромное спасибо за жизнь, которую нам подарили. 9 мая – это главный праздник в нашей стране, – цитирует РИА Новости Овечкина. – Очень много людей погибли, сражаясь за нашу страну, и в этот день мы отдаем честь этим героям. Низкий поклон им. В прошлые годы у нас были матчи 9 мая, но мы всегда посещаем мемориалы, чтобы почтить память.

– 9 мая – это самый важный праздник в нашей стране. И от лица сборной хочется сказать спасибо большое всем нашим ветеранам, пожелать им здоровья. Сегодня по всей России проходят парады, это большой день, мы всех поздравляем с праздником, – сказал Ковальчук.