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Основное время финала чемпионата мира завершилось вничью

6 июня 2021, 22:33
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После трех периодов в финальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Канады ничья — 2:2. Командам предстоит сыграть овертайм.

У финнов шайбы забрасывали Микаэль Руохомаа и Питер Линдбом, у канадцев — Макс Комтуа и Адам Хенрик. Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия).

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