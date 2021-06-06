Основное время финала чемпионата мира завершилось вничью
6 июня 2021, 22:33
После трех периодов в финальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Канады ничья — 2:2. Командам предстоит сыграть овертайм.
У финнов шайбы забрасывали Микаэль Руохомаа и Питер Линдбом, у канадцев — Макс Комтуа и Адам Хенрик. Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия).
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