Основное время финала чемпионата мира завершилось вничью

После трех периодов в финальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Канады ничья — 2:2. Командам предстоит сыграть овертайм.

У финнов шайбы забрасывали Микаэль Руохомаа и Питер Линдбом, у канадцев — Макс Комтуа и Адам Хенрик. Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия).