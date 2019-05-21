Орлов забросил седьмую шайбу сборной России в матче со Швецией

Сборная России забросила седьмую шайбу в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции. Гол забил Дмитрий Орлов. Ему ассистировали Александр Барабанов и Иван Телегин.
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