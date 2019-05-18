Чемпионат мира

14:11 | Хоккей — Чемпионат мира

Орлов сравнял счет, Гусев вывел Россию вперед в матче с Латвией. Видео

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Защитник сборной России Дмитрий Орлов сравнял счет в матче чемпионата мира против Латвии. Вывел команду вперед Никита Гусев, забросивший шайбу в большинстве. Счет стал 2:1. Идет второй период.

Россия – Латвия: видеотрансляция матча ЧМ-2019

 

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