Орлов сравнял счет, Гусев вывел Россию вперед в матче с Латвией. Видео

Защитник сборной России Дмитрий Орлов сравнял счет в матче чемпионата мира против Латвии. Вывел команду вперед Никита Гусев, забросивший шайбу в большинстве. Счет стал 2:1. Идет второй период.
Россия – Латвия: видеотрансляция матча ЧМ-2019
Гол Орлова – во всей красе! #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/md63F2rqyA– Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2019 г.
Гол Гусева: смотрим, как это было #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/0UB32SH2qC– Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2019 г.
Загрузка...