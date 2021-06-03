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Защитник сборной России Орлов — о вылете от Канады: «Чемпионат мира закончен. И я считаю это провалом»

23:13
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
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Защитник сборной России Дмитрий Орлов после поражения от Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 по хоккею подвел итоги встречи.

«Чемпионат мира закончен. И я считаю это провалом. Была равная игра. Могли больше создавать. Всегда обидно проигрывать. Тяжело подбирать слова. Обидно, что так закончилось», — сказал Орлов во флеш-интервью «Все на матч!»

«У нас были провалы, которые не нужно делать. Провал, когда мы заработали удаление, а они забили гол. Мы не уступали, ребята все были вместе, когда были провокации. Они просто забили на один гол больше, чем мы. Вот и всё», — добавил зашитник «Вашингтона».

«Что начнется в прессе и медиа? На самом деле бывают горькие поражения, их нужно забывать. А что будут писать, нам не стоит на это реагировать, все мы профессионалы», — отметил Орлов.

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин в атаке с участием Орлова. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

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